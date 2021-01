Leggo | Siviglia: “Caicedo non è mai stato così forte. Il nostro uomo in più”

“Caicedo può essere uno dei protagonisti di questo derby”. Parola di Sebastiano Siviglia, sei anni da protagonista con la maglia della Lazio dal 2004 al 2010 con una piccola parentesi in gial- lorosso: «L’attaccante è tra i più motivati e convinti: nelle ultime gare ha dato dimostrazione di forza e qualità. Vederlo giocare è veramente un piacere: appoggia il lavoro dei compagni in fase di non possesso e fa a sportellate con gli avversari». Reduce da due vittorie di fila la Lazio è a caccia della continuità per ambire ad un posto in Champions: «Rispetto a come ci avevano abituati prima del lockdown, i biancocelesti in campionato sono stati meno brillanti mentre in Champions sono andati alla grande. Le fatiche europee hanno sicuramente influito ma lotteranno per il quarto posto: devono solo ritrovare la benzina e quelle risorse mentali che lo scorso anno l’avevano fatta volare». Il derby potrebbe dunque segnare una svolta: «Si tratta di una gara prestigiosa che ti può dare motivazioni e la possibilità di intraprendere un nuovo percorso ma per svoltare serve la continuità: guarda l’Inter che perde contro il Milan poi infila sei vittorie di fila».

Per portare a casa i tre punti servirà massima concentrazione: «In queste gare devi azzerare la classifica perché si tratta di una sfida ad alta tensione che va affrontata senza pressioni e con energie mentali importanti anche se senza il pubblico gli animi saranno molto più sereni. Arrivare sfavoriti è un vantaggio? Ricordo il 3-0 del 6 gennaio 2005, all’epoca noi eravamo in difficoltà e la Roma volava eppure non ci fu partita; la testa fa sempre la differenza».

Leggo/Enrico Sarzanini

