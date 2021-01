Lotito risponde al commissario Arcuri: “Battuta infelice in un contesto sbagliato”

Claudio Lotito ha parlato all’Adnkronos, per rispondere alle dichiarazioni del commissario Arcuri, rilasciate in serata durante una conferenza stampa. Ecco le parole del Presidente della Lazio: “Prendiamo atto che al commissario Arcuri non manca occasione per professare la sua fede calcistica. Ma quella di oggi è una battuta davvero infelice in un contesto totalmente sbagliato. Credo che il commissario straordinario abbia altre priorità per migliorare l’umore degli italiani che meritano tutti, indipendentemente dalla fede calcistica, rispetto e considerazione”.

