CALCIOMERCATO LIVE | Genoa, acquistato Kevin Strootman

Stanno per riaprirsi le porte del calciomercato con molte formazioni pronte a rinforzarsi in vista di una seconda parte di stagione molto intensa. Nell’arco dell’intera sessione LazioPress.it vi guiderà nel racconto delle maggiori trattative.

GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021

17.08 – Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Genoa, lo ha comunicato il club tramite il proprio sito ufficiale. Strootman è arrivato in rossoblù per aiutare Ballardini a raggiungere l’obiettivo salvezza.

Questo il comunicato ufficiale del Genoa: ”Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Strootman (Ridderkerk, Paesi Bassi, 13/02/1990). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni”.

LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021

18.19 – Léonardo Campos Duarte da Silva, difensore brasiliano si trasferisce a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, all’Istanbul Başakşehir FK.

Nel sito ufficiale della società rossonera (acmilan.com), leggiamo: ”AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all’Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”.

GIOVEDì 7 GENNAIO 2021

La notizia era trapelata già nella giornata di ieri ma questa mattina è giunta l’ufficialità: il Parma Calcio mediante comunicato ufficiale, ha sollevato Fabio Liverani dal suo incarico. Cambio d’allenatore pertanto per il club gialloblù, decisiva la sconfitta di ieri contro l’Atalanta. Verso il ritorno in panchina Roberto D’Aversa, che era legato al club da un contratto fino al 2022.

Patrick Cutrone lascia la Serie A e torna in Premier League. L’attaccante dei viola finora ha trovato poco spazio nella squadra di Prandelli e, complice l’infortunio di Raul Jimenez, il Wolverhampton ha deciso di muoversi con anticipo sul mercato e riprendersi il proprio calciatore. La Fiorentina con una nota ufficiale ha fatto sapere aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone“.

MARTEDì 5 GENNAIO 2021

Claudio Ranieri: “Ho letto oggi della possibilità che Quagliarella possa andare alla Juventus. Sicuramente è un grande premio per lui, al di là come possa andare a finire, se in positivo o meno. Avere 38 anni a fine gennaio ed essere chiamato da una squadra così importante sicuramente gli farà piacere. Aspetteremo gli eventi e vedremo”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale dello Spezia, la società ligure ha ufficializzato il passaggio in bianconero dalla Fiorentina di Riccardo Saponara. Il centrocampista classe ’91 si trasferisce allo Spezia in prestito. Di seguito il comunicato: “Riccardo Saponara è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il talentuoso centrocampista arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’ACF Fiorentina. Classe 1991, Saponara arriva in riva al Golfo dei Poeti dopo aver indossato in carriera le maglie di Milan, Empoli, Genoa, Lecce e Sampdoria, oltre a quella dei viola. Centrocampista completo, capace di agire sulla linea mediana, ma anche sulla trequarti e nel tridente d’attacco, Saponara è ora pronto a mettere la propria fantasia al servizio delle Aquile con indosso la maglia numero 23. Benvenuto Riccardo!!!”.

MARTEDì 4 GENNAIO 2021

Il mercato è iniziato e cominciano così le prime indiscrezioni con annesse suggestioni. Come riporta SkySport, una di queste è legata ad uno scambio tra Papu Gomez e Bernardeschi. Operazione difficile anche per via dell’alto stipendio percepito dal calciatore della Juve, ma se i bianconeri dovessero cedere Bernardeschi (all’Atalanta direttamente o a un’altra squadra, si è informato l’Hertha Berlino), allora potrebbe fare un tentativo per provare a portare Gomez a Torino.

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 2020

11.00 – Radja Nainggolan torna ufficialmente al Cagliari. A renderlo noto il club sardo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

10.30 – Dopo in prestito di Vavro, il Genoa prepara il ritorno di Piatek. Come riportato da Tuttosport, infatti, nella giornata di lunedì sarebbero in programma le visite mediche del centrocampista polacco pronto a vestire nuovamente la maglia rossoblù. In casa Milan, sempre secondo Tuttosport si sarebbe invece vicini alla chiusura con il difensore del Salisburgo Simakan. Lo riporta Eurosport.it

