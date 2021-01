Per Lei Combattiamo Milan, che esordio per il giovane Olzer: un altro gioiello ereditato dal lavoro di Bianchessi Milan, che esordio per il giovane Olzer: un altro gioiello ereditato dal lavoro di Bianchessi Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI È passato quasi sotto silenzio il debutto di Giacomo Olzer, della primavera, classe 2001, nato a Rovereto, e dall’età di 14 anni nel settore giovanile del Milan. Indovinate chi è andato a “pescarlo” qualche anno fa? Mauro Bianchessi, lo scopritore di Gigio Donnarumma, di Locatelli e di tanti altri ancora. Ecco allora un altro spunto. Così si legge su MilanNews.it. La sezione scooting del Milan funziona molto bene perché a parte Hauge, sul conto del quale bisognerà attendere qualche altra prestazione prima di tirare la riga con un giudizio appropriato, gli altri arrivi sono stati scanditi tutti da evidente successo. Questo però non toglie all’attuale area tecnica la responsabilità sul conto del settore giovanile che forse al momento è l’unica divisione da potenziare per farla tornare allo splendore antico. Bianchessi è attualmente sotto contratto con la Lazio, dirige il settore giovanile e la squadra femminile, e i risultati, nonostante la pandemia, sono sotto gli occhi di tutti. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

