Milan, Mandzukic molto vicino per l’attacco come vice-Ibra

Come riportato da Gianlucadimarzio.com il Milan sembra essere a un passo dall’acquisto di Mario Mandzukic. La dirigenza rossonera, a caccia del vice-Ibrahimovic, ha incontrato ieri l’agente dell’ex Juve per cercare di riportarlo in Italia. Il croato, è infatti al momento libero, essendosi svincolato dall’Al Duhail, dove ha giocato fino a poco fa.

