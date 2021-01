Napoli, Osimhen ancora positivo al Covid

Come riportato da gianlucadimarzio.com, Victor Osimhen è risultato nuovamente positivo al Covid. Il Napoli tramite i social ha dichiarato che il giocatore rimarrà in isolamento fino al prossimo tampone. Questo quanto comunicato in via ufficiale dalla società: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni”.

