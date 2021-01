SOCIAL| “The captain is back” – FOTO

“THE CAPTAIN IS BACK!” è la didascalia di una foto pubblicata dalla Lazio sul proprio profilo Instagram e che vede il capitano biancoceleste Lulic che alza la Supercoppa Italiana. Si tratta dell’annuncio social del ritorno in lista del giocatore bosniaco che manca ormai da praticamente un anno in campo. Il ritorno del capitano, peraltro, arriva in un periodo particolare, alla vigilia del primo derby di questa stagione. Bentornato capitano!

