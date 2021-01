TMW | Il Renate vuole rafforzarsi con un centrocampista della Lazio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la capolista della Serie C, Girone A, il Renate, ha puntato gli occhi su un centrocampista della Lazio. Si tratterebbe di Davide Di Gennaro, che non gioca con i biancocelesti ormai da diverse stagioni, ma con i quali è ancora tesserato. Per TMW, sarebbe un colpo di spessore per le Pantere hanno concrete ambizioni di salire in Serie B il prossimo anno.

