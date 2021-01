15 gennaio 1989: il gol di Di Canio nel derby e quel dito verso la Curva Sud

Erano i terribili anni 80 della Lazio, ma proprio sul finire di quel decennio, arrivò un gol nel derby che è rimasto nella storia. A farlo, un laziale. Un gol che portò alla vittoria per 1-0 contro i cugini e che 32 anni dopo viene ancora ricordato. Il derby, curiosamente, è tornato dopo tre decenni in quella data, anche se non ci saranno per la prima volta i tifosi e nessuno potrà alzare l’indice destro verso la Curva Sud. L’epico gesto di sfida venne fatto da Paolo Di Canio dopo aver realizzato la rete della vittoria al 25° minuto del primo tempo, su azione iniziata da Acerbis, perfezionata da Ruben Sosa e poi finalizzata dal giovane attaccante laziale. Un destro potente, in corsa, sul primo palo, poi la corsa dietro la porta giallorossa e l’indice a puntare la Curva rivale. In panchina sedeva per la Lazio, Marco Materazzi, mentre su quella giallorossa Nils Liedholm.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: