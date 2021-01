CONFERENZA INZAGHI – “Godiamoci una vittoria fantastica conquistata con merito, la dedichiamo ai tifosi che sono incredibili”

Questa vittoria può rappresentare una svolta?

“Stasera è stata una vittoria importantissima, siamo imbattuti in Europa e abbiamo lasciato qualche punto in campionato perchè abbiamo avuto tante assenze fra infortuni e il covid. Manca ancora qualcuno all’appello. Godiamoci questa serata perchè abbiamo meritato con novantasei minuti di grande concentrazione”

L’approccio è stato decisivo?

“Siamo entrati in campo molto bene con furore agonistico e rabbia. Tenevamo molto a questa partita, sono contento per tutti ma soprattutto per i tifosi che non ci hanno fatto sentire soli oggi pomeriggio ed è stato di ottimo auspicio”.

