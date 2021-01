Derby, Luiz Felipe: “Possiamo vincere”

Il difensore centrale biancoceleste, Luiz Felipe Ramos, ha parlato ai microfoni di globoesporte.com a poche ore dal fischio d’inizio della sfida più importante della stagione. Ecco le sue parole: ”Sarà una partita difficile ed equilibrata, la Roma ha un’ottima rosa come noi, ma siamo fiduciosi di poter fare una grande prestazione e centrare la vittoria in campo. Gli ultimi risultati ci hanno dato coraggio per continuare a vincere”.

