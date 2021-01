ESCLUSIVA LAZIOPRESS | Djavan Anderson, tutto fatto tra Lazio e Crotone. Ma il calciatore prende tempo…

Dai primi di gennaio ha preso avvio la sessione invernale di mercato. La Lazio, con il ritrovato capitano Senad Lulic, ha relegato fuori lista il centrocampista Djavan Anderson, che è ora in cerca di una nuova sistemazione per la parte conclusiva del campionato. Il futuro dell’olandese sembrava essere già scritto: Lazio e Crotone, infatti, avevano trovato l’accordo sulla base di un prestito secco. La trattativa, però, sembra aver subito un rallentamento. Infatti, stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Laziopress.it, il calciatore non sarebbe convinto della sua futura destinazione e starebbe ancora valutando la proposta. Sono solo 48 le ore a disposizione per sciogliere i dubbi, in caso contrario la società tornerà a lavoro nel tentativo di trovare una nuova sistemazione al biancoceleste che, intanto, dopo il rientro di Lulic è stato estromesso dalla lista valida per le gare di Serie A. Il rischio concreto per Djavan Anderson, in caso di mancato approdo a Crotone, dunque, è quello di ritrovarsi a fine mercato nell’impossibilità di calcare il terreno di gioco per un lungo periodo.

