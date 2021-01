ESCLUSIVA LAZIOPRESS | Lazio Primavera, il futuro di Nimmermeer rimane ancora incerto

Con l’avvio del mercato invernale, in casa Lazio Primavera si lavora ad eventuali acquisti e cessioni in vista delle prossime gare di campionato. Solo due giorni fa è stato annunciato il ritorno del trequartista Daniel Guerini, cresciuto nelle giovanili della Lazio. In ottica uscita, come avevamo anticipato in un’altra esclusiva, il giocatore che fino a poco tempo sembrava a un passo dall’addio era Tyro Nimmermeer. Tuttavia, stando a quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Laziopress.it, la Lazio starebbe valutando il da farsi. Il Porto ha mostrato un forte interesse per il profilo del 19enne, apprezzandone in particolare la prestanza fisica e la sua capacità di occupare a dovere l’area di rigore. Ma la Lazio prende tempo e starebbe valutando il rinnovo del giocatore, considerando che la scadenza del contratto della punta biancoceleste è a giugno. Il futuro del giovane olandese quindi potrebbe, con buone probabilità rimanere legato ai colori biancoazzurri ancora a lungo.

