Anche quest’ anno l’ora del derby è arrivata. Come ogni volta che Lazio e Roma s’incrociano, i riflettori dell’intero mondo calcistico si accendono sulla Capitale che è pronta ad ospitare il big match di giornata. Saranno ben undici le nazioni rappresentate dai calciatori sul rettangolo verde (Italia, Spagna, Francia, Brasile, Romania, Serbia, Olanda, Inghilterra, Armenia, Bosnia ed Ecuador) con solamente un romano tra i ventidue effettivi, il giallorosso Pellegrini. In casa Lazio il derby sarà l’occasione per ritrovare tra i convocati di Lulic, mentre Radu si prepara a tagliare le 20 presenze nelle stracittadine, rimanendo secondo solo al leader Pino Wilson. Tra i pali, infine, ci sarà l’unico esordiente biancoceleste: è Pepe Reina che, dopo i vari derby di Milano e Liverpool, è pronto a far la sua parte anche in quello della Città Eterna. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

