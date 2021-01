Il Tempo | Lazio e Roma, fate il vostro gioco

La Capitale è pronta a fermarsi novanta minuti per dare vita ad uno degli eventi più sentiti dell’anno, il derby tra Lazio e Roma. Formazioni molto diverse che arrivano al match in condizioni completamente diverse. La Lazio, dopo due vittorie consecutive cerca la terza (mai arrivata quest’anno), cercando di risalire la classifica dopo un inizio difficile in campionato, seppur in Europa la situazione sia differente con i biancoceleste che sono l’unica italiana a non aver subito reti. Inzaghi si affiderà ancora al suo credo tattico puntando sul suo nucleo “vecchio” di ragazzi e su un Ciro immobile in rete 16 volte nelle ultime 19. La Roma, dal canto suo, è invece una delle formazioni più in forma della stagione con Fonseca che, dopo il cambio di modulo, sembra aver trovato la quadratura giusta. I giallorossi, gruppo composto da molti giovani di talento, arrivano alla stracittadina con almeno quattro esordienti e un fattore big match da risolvere. Il derby sta per scattare, in un Olimpico insolitamente a porte chiuse. Lo riporta Il Tempo

