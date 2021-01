Il Tempo | Rambaudi: “Derby gara a sè. Roma favorita nel pronostico, ma la Lazio ha più qualità negli undici”

Il grande giorno è arrivato. Alle 20.45 le luci dello Stadio Olimpico si accenderanno per ospitare l’ennesimo derby della Capitale che quest ‘anno, come nelle ultime stagione, sarà una sfida di alta quota. Della stracittadina, hai microfoni de Il Tempo ha parlato anche Roberto Rambaudi che, dopo aver ribadito l’importanza del fattore assenza di pubblico, ha voluto anche sottolineare come il derby rappresenti una gara a sè dove la Roma potrebbe partire favorita, seppur la Lazio negli undici titolari abbia più qualità. Riguardo l’uomo partita, Rambaudi evita Immobile e Dzeko preferendo invece Milinkovic e Smalling: il laziale gioca in una zona nevralgica del campo, mentre il giallorosso è molto bravo di testa, specialmente in zona offensiva.

