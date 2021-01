Lazio-Roma, 1000 agenti in campo: occhi puntati su scontri e assembramenti

“Un derby senza pubblico, non sarà un derby senza servizio pubblico“, ecco il messaggio che Prefetto e Questore hanno voluto inviare alla città e, soprattutto, ai tifosi di Lazio e Roma. In occasione della stracittadina di stasera, infatti, saranno oltre 1000 gli agenti delle forze dell’ordine impegnati. Nei giorni scorsi il comitato per l’ordine e la sicurezza ha messo a punto le misure di sicurezza in vista del match poi messe nere su bianco dopo la riunione del Gos (Gruppo operativo speciale). Sotto la lente d’ingrandimento potrebbero esserci dei gruppi di tifosi che potrebbero decidersi di ritrovarsi all’esterno dello stadio con le forze dell’ordine che cureranno il trasferimento delle due squadre con due elicotteri pronti a dare ausilio in caso di assembramenti nei pressi dello stadio. Inoltre, sono previsti controlli ai caselli autostradali e alle ferrovie, mentre la polizia locale di Roma Capitale sarà operativa per la rimozione dei veicoli nelle vicinanze dell’Olimpico. Lo riporta Romatoday.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: