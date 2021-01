Lazio-Roma 3-0, una storia già vista

Una Lazio da favola. Lazzari dominante sulla sua fascia, Luis Alberto incontenibile, Immobile cinico come sempre. Una partita che non ha avuto storia dal primo all’ultimo secondo, una squadra capace di attaccare ottimamente, tenere bene il possesso e gestire bene la fase difensiva, con un grande intervento da parte di Reina in uno dei pochi agguati della Roma. Un 3-0 meritato e che richiama alcune partite che hanno fatto la storia nei derby della Lazio.

2 Marzo 2019

Il derby di ritorno della stagione 2018/2019 ha la particolarità di essere anche l’ultimo derby con la vittoria di una delle due squadre prima della gara di stasera (a quel match seguirono due pareggi). Anche in quella partita si vide una Lazio dominante e capace fare i gol in 3 momenti diversi della gara. Al gol di Caicedo del primo tempo seguirono i gol di Immobile su calcio di rigore, dopo il fallo di Fazio su Correa diretto in porta, e di Cataldi, primo ed unico gol in un derby, un’emozione unica per il 3-0 siglato da un calciatore romano e tifoso laziale, che ha potuto abbracciare la nord e lasciarsi trasportare dalle emozioni di una serata unica.

10 Dicembre 2006

L’ultima vittoria per 3-0 prima di quella targata Caicedo-Immobile-Cataldi risale al 2006, la stagione della rinascita della Lazio, quella della qualificazione ai gironi di Champions (l’unica dell’era Lotito prima dello scorso anno). In quell’occasione segnarono Ledesma, Oddo e Mutarelli. Il primo fece un grandissimo gol di sinistro da una grande distanza sul finire del primo tempo. Gli altri due gol sono arrivati nel secondo tempo: Oddo segnò su calcio di rigore spiazzando Doni e Mutarelli in mezza rovesciata dopo la traversa di Mauri. Un particolare da annotare è come i gol, nelle ultime due partite qui descritte, i gol siano arrivati nelle stesse porte e, nel caso del secondo, su calcio di rigore.

