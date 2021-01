Lazio-Roma, Calori: “Derby? Non c’è una favorita. La Lazio ha sprecato molte energie per la Champions”

A poco più di un’ora dal fischio d’inizio del derby capitolino l’ex calciatore e attuale allenatore della Ternana Alessandro Calori è intervenuto ai microfoni di TMW Radio:

“Nei derby generalmente non c’è un favorito ma succede spesso che chi è sotto in classifica abbia più possibilità di vincere, e non saprei neanche il perché. La Roma sta facendo un campionato interessante, forse inaspettato, mentre la Lazio ha sprecato energie per inseguire il traguardo Champions e ora si devono un po’ ritrovare. Bisogna essere anche abituati a giocare in più competizioni”.

