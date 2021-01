Lazio-Roma, Fonseca: “I gol nel primo tempo ci hanno tagliato le gambe, non dovevamo lasciare spazi al contropiede”

La Lazio ne fa tre alla Roma e da una scossa al campionato. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha analizzato la sconfitta ai microfoni di SkySport, ecco le sue parole: “Nei primi minuti siamo entrati bene poi dopo è uscita fuori la Lazio e dopo i primi gol è sempre difficile con loro. Non siamo stati in grado di sfruttare le occasioni e loro si chiudevano molto bene. I due gol sono successi con Ibanez ma eravamo in controllo come situazione, purtroppo Lazzari ha fatto una grandissima partita. Il riassunto è che abbiamo preso 2 gol nel primo tempo e ci hanno tagliato le gambe. Onestamente non ci è mancato il coraggio, purtroppo come ho detto si è deciso tutto nel primo tempo. La Lazio si è chiusa bene e non ci ha concesso nessuno spazio. Non dovevamo lasciare spazio ai biancocelesti, perché sapevamo fossero molto forti nel contropiede”.

