Lazio-Roma, i convocati di mister Inzaghi: Lulic c’è

E’ iniziato il conto alla rovescia delle ore che separano dal Derby della Capitale e intanto il mister Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati di questa sera. Come anticipato in settimana le novità più importanti sono legate al recupero del Capitano Senad Lulic e del Tucu Correa, che siederanno in panchina subentrando forse a partita in corso.

