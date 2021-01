Lazio-Roma, Immobile: “Abbiamo reso orgogliosi i nostri tifosi. Lazzari? Se si fosse messo davanti al pallone avrei buttato dentro anche lui!”

Ancora una volta a segno, non potaeva mancare l’appuntamento con il goal il bomber Ciro Immobile, autore del vantaggio biancoceleste. Terminato il derby stravinto dalla squadra di Inzaghi per 3-0, l’attaccante della Lazio è intervenuto ai microfoni di LazioStyleRadio, commentando l’ottimo successo.

Queste le sue parole:

“Vittoria pazzesca ed eccezionale, una gara giocata a massimi livelli. Quello che soddisfa di più è aver reso i nostri tifosi orgogliosi per la nostra prestazione e il risultato ottenuto. È stato un derby atipico, veramente strano per l’assenza dei nostri sostenitori sugli spalti. La loro carica a Formello è stata fondamentale, ognuno di noi festeggia con la famiglia e nello spogliatoio non potendo festeggiare con i nostri tifosi. Il calcio vive pr queste serate, abbiamo messo sotto scacco una squadra che stava facendo bene ultimamente. La Lazio deve stare dove merita, dovevamo dare una scossa a questo campionato, lo abbiamo fatto in queste ultime tre gare e il derby sicuramente per noi è la svolta dal punto di vista con la prestazione da grande squadra messa in campo oggi.”

“Il derby ti da emozioni foti, bisogna rimanere il più sereni possibili per non farsi prendere dall’ansia. Ero sereno perché la squadra sapeva dove potevo fargli male, a volte davanti alla porta sono arrivato un pò stanco per gli scatti che facevo per tutto il campo. Nella rete da me segnata è stato bravo Lazzari a credere in una palla che sembrava persa, pensavo si volesse mettere davanti al pallone, e se lo avesse fatto avrei buttato dentro anche lui!”

