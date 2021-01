Lazio-Roma, Inzaghi: “Ho visto la fame negli occhi dei giocatori, voglio questa rabbia sempre. Kamenovic? Di prospettiva”

Lazio straripante che mette a sedere la Roma in un derby ambiguo privo dei suoi tifosi. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria ai microfoni di SkySport, ecco le sue parole: “Gara di rabbia, corsa e determinazione. I ragazzi sono stati splendidi e ho visto la fame negli occhi dei ragazzi. Abbiamo strameritato e la vittoria ci da grandissime soddisfazioni. I tifosi ci hanno aiutato tantissimo oggi a Formello ed è stato bellissimo. I punti persi sono frutto di diversi impedimenti e dall’impegno Champions con moltissime defezioni. Buona la prova della difesa, ma a me importa la squadra che ha lavorato benissimo insieme alzandosi e abbassandosi contemporaneamente. Sono contento di vedere sempre meno indisponibili e appena recupereremo tutti torneremo ancora più competitivi. Lazzari è stato perfetto, sembra di giocare con un uomo in più. Negli ultimi due giorni ha stretto i denti e oggi ha messo in campo una grande prova. La classifica andava migliorata, abbiamo perso punti ma dobbiamo migliorare. Voglio la rabbia e la determinazione di oggi tutti i prossimi giorni. Il calcio è cambiato post-Covid e dobbiamo abituarci. Spero di poter ruotare più possibile i giocatori. Kamenovic? Un ragazzo giovane e di prospettiva con ottime potenzialità. Vedremo quando arriverà ma io ora penso ai miei ragazzi e ad andare avanti”.

L’allenatore della Lazio ha poi commentato. il successo ottenuto, anche ai microfoni di LazioStyleRadio.

Queste le sue parole:

“Grande partita di corsa e intensità, un dominio toatale che ci ha permesso di portare a casa una vittoria molto importante. Sapevamo che l’avversario sarebbe stato ostico, l’abbiamo preparata secondo la loro tattica, anche se un pò diversa dall’anno scorso, ma alla fine la tenacia e la cattiveria sono ciò che ti permettono di vincere partite del genere. Siamo stati bravissimi nell’approccio in entrambi i tempi, grazie alla comunicazione, alle scelte e alla concentrazione continua per 96 minuti. Sono molto soddisfatto di tutti, abbiamo meritato questo successo ed ora ce la godiamo per i prossimi due giorni. “

