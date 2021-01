Lazio-Roma, Karsdorp nel pre partita: ”Questo è il periodo migliore per me”

A pochi minuti dall’inizio del derby della Capitale, il giocatore giallorosso Karsdorp è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Adesso gioco, mentre negli ultimi anni non giocavo. Direi che questo è il periodo migliore per me. Non sono ancora dove vorrei essere: devo ancora migliorare soprattutto in fase offensiva. Questa è la situazione in cui sono adesso”.

