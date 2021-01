Lazio-Roma, Lazzari: “Prestazione da applausi, sono felice di aver dato una mano alla squadra”

Assoluto protagonista del derby della Capitale, Manuel Lazzari ha saputo mettere a ferro e fuoco tutta la difesa giallorossa. Autore di un assist e di una prestazione immensa, il terzino destro ha commentato la gara vinta per 3-0, ai microfoni di LazioStyleRadio.

Queste le sue parole:

“Il derby non è una partita come le altre e lo sapevamo. Abbiamo pressato tanto e siamo riusciti a segnare, lo stesso abbiamo fatto nel secondo temo senza mollare trovando anche il terzo goal. La prestazione è stata assolutamente da applausi di tutta la squadra. Sapevamo delle loro forze a livello individuale e che la gara si sarebbe giocata sugli esterni, conosco Spinazzola e sapevo come affrontarlo al meglio. Il segreto eè stato attaccare gli spazi, e limitare il loro palleggio, questo ci ha consentito di trovare le tre reti e di dominare a lungo la partita. Sono felice per aver dato una grande mano alla squadra, un grazie a tutti i miei compagni per avermi consentito di esprimermi in questo modo.”

