Lazio-Roma, Luis Alberto: “Abbiamo avuto la mentalità vincente, segnare è bellissimo”

Strapotere Lazio che annienta per 3-0 la Roma di Fonseca. Doppietta per Luis Alberto che ha così commentato la vittoria ai microfoni di SkySport: “Per noi quest’anno era molto importante il derby. In Serie A avevamo bisogno di punti. Siamo migliorati tanto nelle ultime settimane ed oggi c’è stata la mentalità vincente e non volevamo lasciar andare questo momento buono. Quest’anno non possiamo perdere la concentrazione con le piccole, con le big andiamo bene pero dobbiamo migliorare. Io voglio aiutare la squadra a vincere il più possibile, oggi è toccato a me e domani toccherà agli altri. E’ una questione di tempo e arriveranno i gol di tutti”

