Lazio-Roma, Luiz Felipe prima del match: “Felice delle 100 presenze. Il derby è un campionato a parte”

Prima dell’attesissimo derby capitolino tra Lazio e Roma, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Luiz Felipe. Le sue parole:

“Sono molto felice di questo traguardo (100 presenze con la Lazio), ne voglio altre 100. Sono felice di avere questa opportunità di giocare una partita così importante. Sappiamo che il derby è un campionato a parte.

Questo è il mio quarto anno qui, ogni giorno cerco di crescere per imparare. Sappiamo l’importanza di questa gara soprattutto per i nostri tifosi e vogliamo vincere. L’abbiamo preparata nel migliore dei modi. Dobbiamo fare una gara di determinazione e concentrazione, solo così gli possiamo far male”.

