SOCIAL | Lazio-Roma, Rao ai tifosi: “Vorrei foste qua!” – FOTO

Il responsabile della comunicazione della Lazio Roberto Rao, gioisce insieme ai giocatori biancocelesti per la vittoria ottenuta nel derby. Lo fa pubblicando sul proprio profilo Twitter ufficiale, un video che immortala tutta la panchina della Lazio festeggiare correndo sotto la Curva Nord, come se i tifosi fossero lì a gioire ed esultare per il 3-0 conquistato contro la Roma.

Di seguito il video del responsabile della comunicazione Roberto Rao:

