Lazio-Roma, tifosi a Formello per caricare i biancocelesti – FOTO

Manca sempre meno al derby della Capitale, il primo che si svolgerà a porte chiuse. I tifosi biancocelesti, in vista della gara di questa sera, si sono dati nel pomeriggio appuntamento a Formello per dare la giusta carica alla squadra e mostrare nonostante tutto la loro vicinanza ai calciatori, che tra non molto partiranno con il pullman in direzione Stadio Olimpico.

Queste le foto fuori dal centro sportivo del club biancoceleste:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: