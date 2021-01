Lazio-Roma, Veretout nel pre partita: ”E’ una partita particolare, ma vale sempre tre punti”

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio–Roma, il giocatore giallorosso Veretout è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Abbiamo lavorato molto bene questa settimana per affrontare la Lazio. Sappiamo che è una partita particolare ma vale sempre 3 punti alla fine. Dobbiamo fare il nostro gioco e vincere. Abbiamo lavorato e non dobbiamo abbassarci perchè così possiamo mettere in difficoltà molte squadre”.

