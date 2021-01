L’ex romanista Curci sul derby: “Le due squadre arrivano alla pari. Anche la Lazio nella lotta Champions”

Le luci dell’Olimpico tra poche ore si accenderanno sul derby della Capitale, il big match che aprirà la diciottesima giornata di Serie A. Della stracittadina, ai microfoni di TMW, ha parlato l’ex portiere giallorosso Gianluca Curci: “Derby svuotato senza pubblico? “Non svuotato completamente poichè la classifica di Roma e Lazio parla chiaro. Naturalmente ci sarebbe stato un’altra atmosfera con minimo 60 mila spettatori. Per i calciatori e per chi gioca in casa magari questo può rappresentare un po’ uno svantaggio. È sbagliato dire che la Roma è favorita? Non credo sia favorita. La Lazio comunque ha passato un girone di Champions e certamente non è un risultato facile da ottenere. Hanno vinto a Parma una buona partita: sullo 0-0 Reina ha fatto una grande parata, ma successivamente avrebbe potuto dilagare. La Roma, invece, con il pari con l’Inter ha ottenuto autostima. Credo arrivino alla pari. Gli obiettivi della Roma? L’obiettivo stagionale rimane tornare in Champions, ma la lotta lì è dura perché ci sono anche Lazio, Napoli e Atalanta. Il campionato è ancora lungo, ci sono formazioni come Inter e Juventus che hanno speso di più e lo Scudetto sarà una cosa tra loro. Anche il Milan sta stupendo tutti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: