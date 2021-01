MOVIOLA | Primo gol Luis Alberto, giusto non annullarlo

Il derby è sempre il derby. Anche per un arbitro esperto come Orsato, è sempre difficile gestirlo. Tanti cartellini gialli, ma nessuna espulsione. Alcuni potevano essere risparmiati, ma in generale la prova dell’arbitro è stata sufficiente. Poche anche le occasioni per la moviola, i check al VAR sono stati tutti brevi e corretti.

Il primo, in particolare, è quello sulla rete del 2-0 per la Lazio, con Luis Alberto marcatore. Da una prima visione, la posizione di Felipe Caicedo, davanti a Pau Lopez, sarebbe stata da sanzionare con il fuorigioco e quindi il conseguente annullamento della rete. Rivedendo l’azione dalla telecamera che si trova alle spalle del portiere romanista, invece, la sensazione è differente e – probabilmente – è stata decisiva anche per il VAR: Luis Alberto si trova alla sinistra di Pau Lopez ed il suo tiro è ben visibile dal portiere giallorosso. La posizione di Caicedo, quindi, è ininfluente, perché non gli impedisce né di vedere il pallone, né tantomeno lo ostacola nella parata.

Al 49° c’è un altro episodio che vede protagonista l’attaccante della Lazio: su di lui Smalling e Mancini sembrano fare fallo, perché l’ecuadoriano cade a terra. Orsato lascia correre, ma poi aspetta qualche secondo il check del VAR sul successivo fallo laterale. Giusto non concedere nulla, perché non vi è alcun contatto tra il laziale e i due romanisti.

Nel complesso la partita è stata gestita bene da Orsato, complice anche il risultato netto di 3-0 a favore della Lazio. VOTO: 6

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: