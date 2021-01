PAGELLE – Luis Alberto show: doppietta e magie per lo spagnolo, Immobile senza pietà. Ira di Dio Lazzari

Reina 8 – Urla, comanda la squadra col centimetro e non si fa sfuggire un pallone. Avvia l’azione del vantaggio con un lungo rilancio che sorprende la difesa giallorossa e salva il clean sheet nel finale su Dzeko.

Luiz Felipe 7,5 – Annulla dalla gara Mkhitaryan. Segue l’armeno per il campo non facendolo mai puntare la difesa biancoceleste. Quando sta bene dimostra di essere lui il titolare della difesa.

Dal 69′ Patric 7 – Entra nell’unica festa autorizzata della serata, non poteva mancare il biondo spagnolo al party dell’umiliazione.

Acerbi 8 – Prende Dzeko, se lo mette nei calzoncini e guai se prova a dire una parola. Stravince i duelli aerei e i contrasti a terra, domina la difesa non lasciando mai un varco libero.

Radu 7,5 – Il giallo dopo un calcione al derby è un po’ tipo il canone, arriva fisso ma che partita. Tutto il mestiere messo sul terreno di gioco non facendosi mai saltare. Non è derby senza Radu che festeggia.

Dall’83’ Hoedt SV

Lazzari 9 – Una IRA di DIO.Il doppio vantaggio è tutto merito suo che torna nella versione che più ci piace. Ridicolizza due volte Ibanez permettendo prima a Immobile di segnare il vantaggio e poi lo manda lungo servendo a Luis Alberto l’assist vincente. Non sbaglia nulla.

Milinkovic 8 – Inizio col brivido con un paio di palloni persi poi sale in cattedra e pure in cielo. Tiene in scacco l’intero centrocampo della Roma che non riesce mai ad arginarlo, Pau Lopez gli nega il gol deviando un suo tiro dal limite.

Lucas Leiva 8 – La squadra è compatta e il brasiliano domina la mediana. Alza un muro verdeoro intercettando ogni tentativo della Roma di verticalizzare centralmente e riavvia l’azione con velocità. Nelle partite che contano non manca mai.

Dal 65′ Escalante 6,5 – Mezzora di amministrazione del pallone sapiente quando la partita volgeva chiaramente al termine.

Luis Alberto 9 – Nelle partite che contano esce il giocatore superiore, colui che disegna calcio in mezzo al campo e umilia la squadra di Fonseca sfoderando la stecca da biliardo due volte con la palla che va sempre in buca d’angolo.

Marusic 7,5 – Ennesima ottima prestazione del montenegrino, sempre più a suo agio sulla sinistra. Karsdorp lo preoccupa come una mosca può spaventare un elefante, doppia fase perfetta.

Caicedo 7 – Un derby al completo servizio della squadra. Lo si vede raramente ma porta a spasso per il campo le maglie giallorosse aprendo varchi per gli inserimenti dei compagni.

Dal 65′ Akpa Akpro 7 – Non fa in tempo ad entrare che il primo pallone che tocca è per Luis Alberto che lo trasforma nel 3-0. Entra nel momento giusto e morde tutte le caviglie giallorosse che incontra.

Immobile 8,5 – Alla prima perdona ma alla seconda si fa perdonare e scaraventa il pallone sotto l’incrocio. Vuole la doppietta ma non arriva, gol tenuti per i prossimi impegni. Prestazione da capitano e leader assoluto.

Dall’83’ Muriqi SV

All. Inzaghi 10 – Il suo è un capolavoro tattico. Umilia Fonseca e la Roma cambiando l’atteggiamento della squadra rispetto al solito e chi osa vince. Lui stravince il derby e ora il campionato è totalmente riaperto,

