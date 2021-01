Reina scalda i motori: dopo Barcellona e Liverpool, primo derby in Italia per lui

E’ una presenza solitaria quella dell’estremo difensore chiamato a proteggere la porta per 90 e più minuti, con i compagni lontani e tanta responsabilità. Ma non a caso viene anche definito il numero 1, colui dal quale possono dipendere le sorti di una gara. E colui da cui si fonda una squadra solida.

Arrivato in silenzio durante il ritiro di Auronzo di Cadore, José Manuel Reina Pàez ha scalato in un batter d’occhio le gerarchie della banda Inzaghi. Chiamato a far crescere il giovane Strakosha, guidandolo in allenamento, si è ritrovato tra i protagonisti di questa rosa. Un acquisto inaspettato, ma di quelli che fanno sorridere tecnico, squadra e tifosi. Con i suoi 38 anni, la sua grinta e la sua esperienza, è tra i beniamini di questa Lazio, spesso altalenante, ma che non molla mai, come da tradizione.

Tutti i derby di Pepe e l’esordio in quello della Capitale – La stracittadina romana è una delle gare più sentite in assoluto. La prima partita da cerchiare in rosso sul calendario, non appena si effettuano i sorteggi di fine estate. Uno di quei giorni in cui un laziale ed un romanista non ci sono per nessuno: non esistono cerimonie, viaggi o ricorrenze varie. Conta solo la sfida dell’Olimpico. L’adrenalina sale già nei giorni prima, così come lo sfottò prosegue nei giorni a seguire. Emblematico il 26 maggio: un derby che ha cambiato la storia e di cui si parla ancora…e di cui si parlerà per sempre. Oggi quindi è “il giorno”: Lazio contro Roma, Inzaghi contro Fonseca, Immobile contro Dzeko, Reina contro Pau Lopez, altro spagnolo come Pepe. Una sfida che ha bisogno, in primis, del carisma dei protagonisti: una faccenda che non impensierisce di certo il portiere laziale, chiamato al suo esordio nella gara più importante di tutto il panorama romano. Ha disputato grandi derby durante la sua carriera, in città dove il calcio la fa da padrone, come Barcellona e Liverpool. Complessivamente ne ha giocati 18, collezionando 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Stasera scenderà in campo per il suo primo derby italiano, considerando che dopo aver giocato a Napoli è stato al Milan, senza però mai essere impiegato contro i cugini dell’Inter.

Il derby chiama, Pepe risponde – Complice anche l’infortunio di Strakosha, Inzaghi affida i pali a Reina. Non è una partita come le altre e non lo si deve certo spiegare a chi in carriera ha collezionato trofei e presenze in Nazionale. Sicurezza e personalità a disposizione della Lazio, impreziosite dalla sua abilità nel giocare con i piedi ed impostare dal basso, proprio come ama il tecnico laziale. Vamos Pepe, la stracittadina aspetta te!

