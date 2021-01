SOCIAL | 32 anni fa il gol di Paolo Di Canio contro la Roma: il ricordo della Lazio | VIDEO

Esattamente 32 anni fa, era il 15 gennaio del 1989 e, allo Stadio Olimpico di Roma, andava in scena il Derby della Capitale, proprio come questa sera. Lazio-Roma. Una sfida rimasta nei cuori dei tifosi biancocelesti, non solo per la vittoria (1-0), ma anche per il marcatore e la sua esultanza: al 25′ del primo tempo, Paolo Di Canio sigla l’unico gol della partità che poi porterà la Lazio al successo, e nell’esultare, si porta sotto la Curva Sud, settore dei tifosi della Roma, con l’indice puntato verso di loro. A distanza di 32 anni, la società biancoceleste, ha voluto ricordare quella partita e quell’esultanza via social: attraverso il video, pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della società, che ripercorre l’azione del gol, e la successiva esultanza di Di Canio, la didascalia che accompagna, recita: “Quell’esultanza. Un salto indietro nel tempo lungo 32 anni…”.

