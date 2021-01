SOCIAL | La carica di Pereira: “Ma questo grande amore non finisce davvero”

Poco più di 4 ore al fischio d’inizio e se da inizio settimana non sono mancati gli sfotto via social tra le due tifoserie, adesso arriva la carica anche dei giocatori biancocelesti. Primo fra tutti Andreas Pereira pronto a gustarsi il suo primo Derby della Capitale, con la speranza di entrare e rendere memorabile questo suo ingresso. Con un video su Instagram ha così parlato: “Ma questo grande amore non finisce davvero… Biancazzurro nel cuore e nei colori del cielo… VAMOOOSSS!!!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: