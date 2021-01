SOCIAL | Luiz Felipe pronto a festeggiare le cento presenze in biancoceleste | VIDEO

Non sarà un partita come gli altri per Luiz Felipe. Il brasiliano, infatti, nel derby di questa sera, gara già speciale di per sè, vestirà questa sera per la centesima volta la maglia biancoceleste con il difensore che via social ha voluto celebrare il traguardo: “Domani saranno 1️⃣0️⃣0️⃣ con questa maglia. Tagliare questo traguardo nel derby è una grande emozione. Ci mancherà il vostro sostegno, ma lotteremmo per voi. Forza Lazio “.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: