SOCIAL | Parte la festa biancoceleste, Roma è della Lazio: “Spiaze” – FOTO

Termina il derby, Roma è biancoceleste. La Lazio batte nettamente i giallorossi per 3-0 e i giocatori danno avvio ai festeggiamenti sui propri profili social. Il primo a postare è Sergej Milinkovic Savic, con una frase iconica dei tifosi biancocelesti “Volevano vincere ma…”. Di seguito anche il post di Pepe Reina, un debutto al derby tranquillo e veramente poco sofferto per lui. “La Capitale è biancoceleste!”, queste le parole dell’estremo difensore. Si aggiungono anche Wesley Hoedt: “A Roma c’è solo una squadra e quella è la mia SS LAZIO”; Lucas Leiva: “Sotto la curva perché Roma è S.S Lazio …”; anche LadyInzaghi si unisce al coro con un semplice: “Spiaze“. C’è anche Felipe Caicedo che pubblica sul suo account Twitter il video della festa negli spogliatoi. Continua la festa con Luis Alberto: “Ce l’abbiamo fatta, ragazzi! Molto contento per aver segnato oggi in questa vittoria così importante! È per voi tifosi”; Senad Lulic: “Buona Notte Laziali”; Stefan Radu: “Grande vittoria. L’uomo derby è tornato”; Francesco Acerbi: “Serata perfetta, mancavate solo voi”. Vedat Muriqi: “VITTORIAAA”; Gonzalo Escalante: “Il derby è nostro! Forza Lazio sempre!”; Joaquin Correa: “S.S. LAZIO”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radu Stefan (@26stefanradu)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Senad Lulic (@senad.lulic)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Lucariello ✨Inzaghi (@gaialucariello)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vedat Muriqi (@vedatmuriqi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: