CdS | Derby, sinfonia laziale

La Lazio batte la Roma 3-0 in un derby che la banda Inzaghi ha dominato per tutta la sua durata, senza mai smettere di essere la protagonista indiscussa del terreno di gioco. Il Corriere dello Sport titola “Sinfonia laziale”, sottolineando come la partita sia stata senza storia. Il sigillo di Immobile e Luis Alberto mattatore con una doppietta: la Roma è stata travolta (3-0).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: