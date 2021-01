Dopo il trionfo della Lazio nel derby, Inzaghi rincorre Maestrelli: il dato

Con l’incredibile prestazione di ieri, che ha visto il trionfo della Lazio ai danni della Roma, il tecnico Simone Inzaghi totalizza 3 vittorie complessive nei derby in campionato. In questo modo l’allenatore, che dal 2016 guida la compagine biancoceleste, supera, tra gli altri, Zeman e Reja, fermi a due successi nella stracittadina. Eguagliati, invece, Eriksson e Delio Rossi, anch’essi per 3 volte vincitori in Serie A contro la Roma.

Il record da raggiungere e battere ora è quello di Tommaso Maestrelli, che vanta 4 vittorie, una in più di Inzaghi. Al mister il compito di provare ad entrare ancora una volta nella storia dei biancocelesti, aggiungendo, chissà, anche questo record alla folta lista di successi già ottenuti con la sua Lazio.

