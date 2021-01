FORMELLO – Lavoro di scarico per i titolari, bene Muriqi e Hoedt. Inzaghi senza voce

Archiviata la straripante vittoria contro la Roma non c’è tempo per festeggiare perché si torna subito in campo a Formello. Obiettivo ora la Coppa Italia contro il Parma. Lavoro in palestra per i titolari di ieri a cui si è aggiunto anche Patric. Tutti gli altri riscaldamento iniziale, lavoro di possesso palla e infine partitella a campo ridotto. Fares regolarmente in campo, ha saltato solo la partitella finale facendo differenziato assieme a Correa. Buon allenamento per Hoedt e Muriqi che sperano in una maglia da titolari, con il kossovaro che ha segnato diversi gol. Piccola botta per Hoedt alla schiena, ma nulla di preoccupante. Tra gli assenti ancora Cataldi e Strakosha. Inzaghi poco partecipe, essendo rimasto senza voce dopo la gara di ieri. A dare indicazioni Farris e Cecchi. Domani riposo per i biancocelesti e poi si torna a lavorare per il Parma.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: