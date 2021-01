GdS | Derby, uragano Lazio: pressing e contrattacchi in velocità, laziali imprendibili

Una gara, quella di ieri sera all’Olimpico, subito in discesa per la Lazio che ha tenuto le redini della partita per tutto il match. Una Lazio perfetta ha travolto la Roma con un sonoro 3-0 che non lascia equivoci: la banda Inzaghi ha dominato la stracittadina. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola “Derby, uragano Lazio”, sottolineando il lavoro del solito Immobile, la doppietta di Luis Alberto e ld il lavoro dell’intera rosa biancoceleste. Pressing e contrattacchi: laziali imprendibili; mentre la Roma continua a non andare con le grandi: solo 4 punti contro le prime 9.

