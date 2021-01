Il Messaggero | Derby-Luis Alberto, una doppietta che “rinnova” il maestro Inzaghi

Un artista nel derby. Una prestazione super e due pennellate d’autore a favore del suo mentore. Apre così Il Messaggero, dopo la prestazione di Luis Alberto nella stracittadina di ieri sera. Una serata perfetta, come “regalo” da fare al tecnico che l’ha sempre protetto ed ha sempre creduto in lui. Due reti che rappresentano l’assist perfetto a Lotito per mettere fretta e far firmare il rinnovo del mister. E la settimana che sta per arrivare, potrebbe essere quella della firma sul contratto. C’è anche questo, insomma, nel tripudio e nella festa, dopo una partita vinta e stradominata e livello tecnico e tattico.

