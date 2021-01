Il Tempo | Derby, solo Lazio

Sulle colonne de Il Tempo, il derby della Capitale è brevemente racchiuso in due parole: “Solo Lazio”. La squadra di Inzaghi vince la stracittadina e si rilancia in campionato. Decidono l’ennesimo gol di Immobile e la doppietta di Luis Alberto. Una gara come sempre dalle mille emozioni, che dal fischio d’inizio in poi non ha più impensierito al banda Inzaghi che ha dominato in lungo ed in largo il campo per oltre 90 minuti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: