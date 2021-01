Il Tempo | Lazio, preso Kamenovic: sei esuberi da piazzare

Mentre la banda Inzaghi festeggia la meritatissima vittoria del derby, la società si muove sul mercato. Come riporta Il Tempo, i capitolini lavorano sulle uscite. Dopo aver acquistato Kamenovic in vista della prossima stagione, la missione del ds è quella di sfoltire la rosa ed alleggerire il monte ingaggi. Tra i nomi che non fanno parte del progetto biancoceleste ci sono Durmisi (che potrebbe andare a Salerno), Kiyine (sempre nel mirino della Salernitana), Di Gennaro (che si avvicina al Renate in Serie C), Djavan Anderson (che sembrava partisse per Crotone ma al momento la trattativa sembra rallentare), Minala e Bari.

