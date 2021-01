La UEFA incensa Immobile: statistiche mostruose per Ciro

Ha siglato l’uno a zero, ha creato almeno altre due occasioni da gol e poi si è concesso la meritata standing ovation lasciando il post a Vedat Muriqi. Questo il derby di Ciro Immobile capace ancora una volta di fare male ai cugini giallorossi. Dopo aver chiuso in 2020 con 34 reti (una media di 0,80 reti a partita) il campionato a ripreso ad andare a segno con regolarità nel nuovo anno. Con il sigillo di ieri sera, ha messo a segno il suo sesto gol nel derby in dieci presenze. Numeri impressionanti a cui si aggiunge il fatto che l’attuale Scarpa d’Oro, nella stracittadina in campionato è salito a quattro marcature ad un passo da altri due grandi come Sivio Piola e Tommaso Rocchi. Lo riporta UEFA.com

