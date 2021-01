Lazio-Roma, autovelox per Manuel Lazzari: ecco a quanto andava sulla fascia destra – FOTO

Da Formello arrivano voci che Lazzari sia tornato a casa correndo. Un vero e proprio motorino che ha arato la fascia destra, arrivando primo su tutti i palloni, lasciandosi dietro solo maglie giallorosse. E menomale che proveniva da qualche fastidio alla schiena. Nel Derby della Capitale Manuel Lazzari ha toccato i 33.99 km/h, terzo miglior sprint personale e quinto assoluto della stagione della Lazio. Infermabile.

In #LazioRoma Lazzari ha toccato i 33.99 km/h, terzo miglior sprint personale e quinto assoluto della stagione della Lazio

34.91 Lazzari in Lazio-Atalanta

34.63 Lazzari in Lazio-Inter

34.35 Immobile in Lazio-Verona

34.19 Radu in Crotone-Lazio

33.99 Lazzari in Lazio-Roma

