Lazio-Roma, quanta corsa per i biancocelesti: ecco il dato completo

Una Lazio in forma smagliante. Ieri, al contrario delle ultime uscite in campionato, ha corso per tutti i 90 minuti non perdendo mai il focus sulla gara. Non ha lasciato spazio a ripartenze e ha messo la partita sui suoi binari rendendo il tutto più facile. Se prima la squadra di Simone Inzaghi calava drasticamente dopo i primi 60 minuti, ieri sera ha dato prova di un’ottima condizione atletica. La Lazio ha corso 119.073 km, quasi 6 in più rispetto alla Roma (113.115), alla velocità media di 7.2 km/h, 0.5 in più rispetto alla Roma (6.7). Solo l’Atalanta (120.647) in Atalanta-Parma e l’Inter (120.124) in Sassuolo-Inter hanno corso di più nella Serie A 2020/2021. A Dimostrazione che se corri tanto e bene porti a casa il risultato.

LazioPage

