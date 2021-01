L’incoronazione di Luis Alberto, dalla Spagna titolano così: “Doblete del Emperador”

Ha iniziato la gara con il cilindro da mago in testa e l’ha conclusa con la corona da Imperatore. In Spagna incoronano Luis Alberto per la sua strabiliante prova di ieri sera. Doppietta e tanto lavoro in mezzo al campo con il pallone incollato al piede. Il noto quotidiano spagnolo Marca non ha fatto passare inosservata la prestazione del numero 10 biancoceleste intitolando così: “Doppietta dell’Imperatore nella vittoria del derby contro la Roma”. Un segnale da parte del quotidiano spagnolo forse diretto proprio a Luis Enrique, ct della Nazionale, che dovrebbe prenderne atto. Il centrocampista spagnolo va alla grande, segnando ancora alla Roma e portandosi a quota 6 reti in questo campionato.

Un doblete del ‘Emperador’ @10_luisalberto da la victoria a la Lazio en el derbi ante la Roma https://t.co/wFeRxBEgXQ Lo cuenta @arubio_marca #SerieA pic.twitter.com/Hnlcx81bGb — MARCA (@marca) January 15, 2021

