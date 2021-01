Luis Alberto il decimo giocatore che segna più di un gol nel derby: la classifica completa

Una serata perfetta quella di ieri per il popolo laziale che ha festeggiato la netta vittoria nel derby contro la Roma per 3a0. Uno dei protagonisti della gara è stato senza alcun dubbio Luis Alberto. Il Mago, come riporta LazioPage, è entrato in una speciale classifica: è il decimo giocatore capace di segnare più di un gol in un singolo derby. Questa la lista completa: 1934 Demaria (3 gol), 1941 Piola, 1953 Puccinelli, 1955 Burini, 1958 Tozzi, 1961 Rozzoni, 1984 D’Amico, 1998 Mancini, 2017 Keita e, nel 2021, lo spagnolo laziale.

